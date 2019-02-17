بالفيديو – في لقاء تألق العرب.. تريزيجيه يسجل في خسارة قاسم أمام جالاتا سراي برباعية
الأحد، 17 فبراير 2019 - 20:17
كتب : FilGoal
سجل محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجه" هدف فريقه قاسم باشا الوحيد في مواجهة جالاتا سراي.
تريزيجيه
النادي : قاسم باشا
جالاتا سراي انتصر على قاسم باشا انتصر برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري التركي.
تريزيجيه سجل أولا لـ قاسم باشا من ركلة حرة ولا أروع في الدقيقة 14.
محترفنا حصل بنفسه على الركلة الحرة ونفذها بنفسه بقوة في شباك جالاتا سراي.
لكن الثنائي العربي يونس بلهندة وسفيان فيجولي قلب الطاولة.
بلهندة تعادل أولا لـ جالاتا سراي في الدقيقة 21 من تسديدة صاروخية.
BELHANDA 🚀🚀🚀
GALATASARAY 1-1 YAPIYOR⚽️⚽️#Galatasaray #Kasımpaşa #Belhanda #GOL pic.twitter.com/ebHcA9G9De— EZ Spor (@EZSPOR) February 17, 2019
ثم سجل فيجولي ثلاثية في الدقيقة 28 و53 و68 على التوالي.
الهدف الثاني جاء من لمسة رائعة في شباك قاسم باشا، ثم لمسة "لوب" في الدقيقة 53 كتبت الهدف الثالث لـ جالاتا سراي، ثم تسديدة متقنة في الدقيقة 68 والهدف الرابع. فيجولي يتعملق في لقاء تألق العرب.
FEGHOULİİ🔥🔥🔥 GALATASARAY 2-1 öne geçiyor ⚽️⚽️ #Galatasaray #Kasımpaşa #GOL pic.twitter.com/g5Y8QMihnU— EZ Spor (@EZSPOR) February 17, 2019
Galatasaray 3-1 yapıyor🔥🔥 #Feghouli #Galatasaray #Kasımpaşa #GOL pic.twitter.com/31YaQWRKGh— EZ Spor (@EZSPOR) February 17, 2019
GALATASARAY 4-1 yapıyor 🔥🔥
Feghouli Hat-Trick ⚽️⚽️⚽️ #Galatasaray #HatTrick #Feghouli #GOL pic.twitter.com/on5aBXpu0m— EZ Spor (@EZSPOR) February 17, 2019
ووصل جالاتا سراي للنقطة 42 في المركز الثاني خلف المتصدر باشاك شهير صاحب الـ 45 نقطة.
بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 29 في المركز الثامن.
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