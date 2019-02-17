بالفيديو – في لقاء تألق العرب.. تريزيجيه يسجل في خسارة قاسم أمام جالاتا سراي برباعية

سجل محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجه" هدف فريقه قاسم باشا الوحيد في مواجهة جالاتا سراي.

جالاتا سراي انتصر على قاسم باشا انتصر برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري التركي.

تريزيجيه سجل أولا لـ قاسم باشا من ركلة حرة ولا أروع في الدقيقة 14.

محترفنا حصل بنفسه على الركلة الحرة ونفذها بنفسه بقوة في شباك جالاتا سراي.

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لكن الثنائي العربي يونس بلهندة وسفيان فيجولي قلب الطاولة.

بلهندة تعادل أولا لـ جالاتا سراي في الدقيقة 21 من تسديدة صاروخية.

ثم سجل فيجولي ثلاثية في الدقيقة 28 و53 و68 على التوالي.

الهدف الثاني جاء من لمسة رائعة في شباك قاسم باشا، ثم لمسة "لوب" في الدقيقة 53 كتبت الهدف الثالث لـ جالاتا سراي، ثم تسديدة متقنة في الدقيقة 68 والهدف الرابع. فيجولي يتعملق في لقاء تألق العرب.

ووصل جالاتا سراي للنقطة 42 في المركز الثاني خلف المتصدر باشاك شهير صاحب الـ 45 نقطة.

بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 29 في المركز الثامن.

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