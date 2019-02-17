البديل بسيوني يترجم مجهوده ويهز شباك الزمالك لصالح إنبي

سجل محمد بسيوني هدفا لصالح إنبي في شباك الزمالك ليقلص تقدم الفارس الأبيض.

الزمالك يواجه إنبي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك على إنبي بهدفي خالد بوطيب ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وقبل انطلاق الشوط الثاني، دفع علي ماهر مدرب إنبي بـ محمد بسيوني بدلا من أحمد شاكر.

وفي الدقيقة 55 انطلق بسيوني من دائرة الوسط بمهارة قبل أن يمرر لـ لوكومبي المنطلق خلف عبد الله جمعة.

لوكومبي أرسل عرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ليحولها بسيوني في الشباك.

هدف بسيوني هو الثالث له في الدوري هذا الموسم.

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