زيزو يصنع وكهربا يسجل والزمالك يضرب.. وإنبي الضحية

صنع أحمد سيد "زيزو" أولى أهدافه بقميص الزمالك أمام إنبي بفضل اللمسة الأخيرة لـ محمود عبد المنعم "كهربا".

الزمالك يواجه إنبي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

الأبيض بدأ أفضل ولكنه لم ينجح في هز شباك إنبي إلا مع وصول الدقيقة 22 عن طريق خالد بوطيب بعد خطأ قاتل من عمرو حسام.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، أرسل زيزو تمريرة طولية ولا أروع ضربت خط دفاع إنبي.

عمرو حسام تردد في الخروج من مرماه، ليستلم كهربا الكرة ويسدد في الزاوية البعيدة لحارس إنبي.

هدف كهربا هو العاشر له في الدوري هذا الموسم.

زيزو شارك لأول مرة بقميص الزمالك ولم يحتج أكثر من 45 دقيقة ليظهر تأثيره الأول.

تمريرة زيزو + تسديدة كهربا = الزمالك يضرب إنبي بهدف ثان.

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