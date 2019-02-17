تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن هوية حكم مباراة الجونة وبيراميدز، وموقف تطبيق تقنية الـVAR في الدوري.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لـFilGoal.com: "حكم الزمالك وبيراميدز (جيانلوكا روكي) سيدير لقاء ليفربول وبايرن ميونيخ. البعض ينتقد اختياراتنا رغم أننا نختار الأفضل للصالح العام، وهذا هو الدليل أنه بين أفضل حكام العالم".

وأضاف "رغم ذلك، هذا الحكم أخطأ في واقعة ربما تكون حاسمة في مشوار الدوري وترتيبه النهائي بعد طرد عبد الله جمعة وما ترتب عن عودة بيراميدز للقاء، وهذا أكبر دليل أيضا على أن الأخطاء واردة مهما كانت قدارات الحكم الذي لا يتعمد الخطأ بكل تأكيد".

عبد الفتاح أتبع "مباراة الجونة وبيراميدز كان يفترض أن تكون بحكام عرب، لكن بعد خطاب بيراميدز تحركنا لاستقطاب حكام أوروبيين رغم ضيق الوقت، وأرسلنا خطابات لأكثر من 14 اتحادا أوروبيا".

وواصل "أما عن أن الحكم ربما يكون صربيا وستكون تلك هي المرة الثالثة التي يدير فيها حكما صربيا مباراة لبيراميدز، فهذا ليس بأيدينا لكننا نرسل للجميع وننتظر الرد، وهم يردون علينا في آخر لحظة وهذا كل ما في الأمر".

ثم أتبع "بعض الاتحادات ترد سواء بالموافقة أو الرفض، والبعض يتجاهل الرد بسبب ضيق الوقت. ولهذا نحن لا نتحكم في جنسية الحكام".

وانتقل عبد الفتاح للحديث عن تقنية الـVAR وواقعة طرد محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي أمام الأهلي، فقال "واقعة طرد محمود حمادة تقع تحت بند اللعبات التقديرية للحكام، لكننا دائما نجلس مع الحكام بعد كل جولة ونستفسر منهم عن قراراتهم".

وأتم "لا يوجد VAR هذا الموسم بنسبة 100% وسيكون ربما متاحا في الموسم المقبل".

اقرأ أيضا:

3 لاعبين سجلوا للزمالك أمام إنبي وللأخير أيضا في الشباك البيضاء

في ذكراهم الـ45.. الحكاية خلف رحيل 48 في حب الزمالك

بالفيديو – صدمة جيرونا.. ريال مدريد يستفيق من الحلم الجميل ويعود إلى أرض الواقع

تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة ثلاثية في المنطقة الأمامية ضد إنبي

علي ماهر.. المدرب يطمح لجزء من مصير اللاعب في مواجهة الزمالك