تشكيل الزمالك – كهربا أساسي أمام إنبي.. وزيزو يبدأ لأول مرة

يقود خالد يوطيب خط هجوم الزمالك أمام إنبي، فيما يبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" كأساسي.

أعلن كريستيان جروس المدرب السويسري لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي مساء اليوم في الدوري.

وتواجد كهربا في التشكيل الأساسي للزمالك خلال اللقاء، فيما يتواجد أوباما كصانع ألعاب تحت خالد بوطيب.

ومن جهة أخرى، يبدأ أحمد سيد "زيزو" الوافد الجديد لأول مرة على حساب إبراهيم حسن.

وجواء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: كهربا – أوباما – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: خالد بوطيب.

من جهة أخرى، خرج إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك من قائمة الفريق كاملة للقاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: عماد السيد.

الدفاع: محمود حمدي "الونش".

الوسط: محمد حسن - أحمد مدبولي - أيمن حفني.

الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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