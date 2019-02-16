مناوشات وطرد وبطاقة صفراء بين الأهلي والإنتاج.. رمضان يغيب أمام الداخلية

أشهر محمد الحنفي بطاقة حمراء مباشرة في وجه محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي إلى جانب بطاقة صفراء لـ رمضان صبحي لاعب الأهلي.

الإنتاج الحربي يستضيف الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي قبل أن تهتز الشباك في الدقيقة 49 عن طريق عمرو السولية.

وفي الدقيقة 66 وفي لقطة مشتركة بين محمود حمادة ورمضان صبحي، قرر الحكم طرد لاعب الإنتاج وتوجيه بطاقة صفراء لجناح الأهلي.

وتعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها رمضان صبحي هي الثالثة له في الدوري، ليتأكد غيابه أمام الداخلية.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية يوم الأربعاء المقبل.

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