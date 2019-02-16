قائمة الزمالك – عودة محمد إبراهيم ومدبولي وغياب عنتر ضد إنبي

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة إنبي غدا الأحد في الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

ويعود محمد إبراهيم لقائمة الزمالك بعدما غاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد نصر حسين داي في كأس الكونفدرالية.

ويظهر أحمد سيد "زيزو" الوافد الجديد مع أحمد مدبولي ومحمد حسن في القائمة.

فيما خرج محمد عنتر من القائمة مع محمد عبد السلام.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد مصطفى "زيزو"

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب