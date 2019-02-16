خاص عضو مجلس المصري لـ في الجول: وزير الرياضة أنصفنا بإعادة ممتلكاتنا المسلوبة

السبت، 16 فبراير 2019 - 17:58

كتب : أحمد الخولي

جمهور المصري في استاد بورسعيد قبل نهائي الكأس

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري عن قرار وزير الرياضة بإعادة بعض الممتلكات المسلوبة للنادي.

وقال طارق هاشم في تصريحات لـ FilGoal.com: "أوجه الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أنصف النادي وأمر برد غرف ملابس وحكام الفريق تحت المدرج الغربي للنادي".

وأضاف "نادي بورسعيد كان قد استولى على تلك الممتلكات للنادي منذ ثورة 25 يناير، لكن الوزير قرر إعادتها اليوم للنادي المصري".

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هاشم أتبع "استللت الزيارة الميدانية التي قام أجراها وزير الرياضة بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتفقد ملعب المصري الذي سيستضيف أحد مجموعات أمم إفريقيا، وتحدثت مع الوزير علي أحقية النادي في الغرف التي سلبها نادي بورسعيد وحكم الوزير مشكورا بردها للمصري".

وأتم "تحدثنا أيضا عن أن المدرج الشرقي سيعمل بشكل طبيعي خلال بطولة أمم إفريقيا، وتجري حاليا عملية تجديده بشكل كامل، ثم سيتم تحديد مصيره النهائي بعد البطولة".

وتستضيف بورسعيد إحدى مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

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