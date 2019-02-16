خاص بيراميدز يوضح موقف حمدي ومرعي "اللاعبان مهمان بالنسبة لنا.. لكننا نحترم مؤسسات مصر وقواعدها"

السبت، 16 فبراير 2019 - 17:44

كتب : FilGoal

عمرو مرعي

كشف نادي بيراميدز عن موقف عمرو مرعي ومحمد حمدي ثنائي الفريق المطلوب لقضاء الخدمة العسكرية.

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

عمرو مرعي

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الدوري المصري

وقال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم النادي في تصريحات لـ FilGoal.com: "نحن ناد مصري. نحترم تماما كافة المؤسسات المصرية وقواعدها الملزمة للجميع".

وأضاف "نحن أيضا نهتم بلاعبينا ونقدرهم، ونعتبرهم مهمين جدا بالنسبة لنا، فمحمد حمدي مثلا لا نملك له بديل في مركز الظهير الأيسر".

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وأتم "لكن مهما كان اهتمامنا للاعبينا، فهذا ليس أكبر من احترامنا لمؤسسات مصر وقواعدها، واللاعبين حاليا يقضيان فترة تجنيدهما ولا نعرف ما الذي سيحدث مستقبلا".

ويلعب محمد حمدي مع نادي بيراميدز منذ بداية الموسم الجاري قادما من المصري، فيما انضم عمرو مرعي إلى الفريق خلال شهر يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

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