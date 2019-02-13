تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 20:55

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن إيريك تين هاك مدرب أياكس وسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد تشكيل الفريقين بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحل ناتشو أساسيا بدلا من رافائل فاران المستبعد من قائمة اللقاء بسبب المرض، فيما يشارك سيرخيو راموس في مباراته الـ600 مع الملكي بجميع المسابقات.

وجاء تشكيل الفريق الهولندي كالآتي.

أخبار متعلقة

مؤتمر ساري: نريد أن نرد على الهزيمة من السيتي أمام مالمو الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بسوء السلوك بسبب تعليقاته على حكم لقاء وست هام ألابا: سأعد نفسي بقوة لإيقاف صلاح.. نحن بايرن ولا نختفي أمام أي خصم يوفنتوس يرد على أنباء رحيل ديبالا: لا نستطيع ضم ميسي أو نيمار بدلا منه

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليفاكيو.

الوسط: لاسه شوني، دوني فان دي بيك، فرينكي دي يونج.

الهجوم: حكيم زياش، دافيد ناريس، دوسان تاديتش.

فيما جاء تشكيل الملكي كالآتي.

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال، ناتشو، سيرخيو راموس، سيرخيو ريجيلون.

الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

أياكس احتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته خلف بايرن ميونيخ ليقع في القرعة بمواجهة ريال مدريد الذي احتل صدارة مجموعته.

اقرأ أيضا:

تحقيق في الجول – شباب الزمالك في المركز الـ12 في الدوري.. الأسباب والعلاج

رسميا - كاف يحدد موعد مباراتي الإسماعيلي ضد شباب قسنطينة

حلمي زامورا.. من لاعب إلى رئيس الزمالك.. حكاية مؤسس "الشانزليزيه" وزيارة صالح سليم

منتخب مصر: زيارة السعودية كانت هامة.. متابعة عواد في التليفزيون لا تكفي

وليد صلاح الدين: التفكير في التعادل = الخسارة أمام الهلال "منتخب العالم"

ريال مدريد أياكس دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - ريال مدريد ضيفا على أياكس.. توتنام مع دورتموند 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة 42 دقيقة | إفريقيا
تشكيل #ليلة_الأبطال - سون وإريكسن يقودان توتنام.. وجوتزة يعوض غائبين دورتموند 51 دقيقة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حسين داي يواجه الزمالك بثلاثي هجومي ساعة | إفريقيا
سباليتي: إيكاردي رفض التواجد في قائمة إنتر أمام رابيد فيينا بعد سحب الشارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك