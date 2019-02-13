تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج

أعلن إيريك تين هاك مدرب أياكس وسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد تشكيل الفريقين بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحل ناتشو أساسيا بدلا من رافائل فاران المستبعد من قائمة اللقاء بسبب المرض، فيما يشارك سيرخيو راموس في مباراته الـ600 مع الملكي بجميع المسابقات.

وجاء تشكيل الفريق الهولندي كالآتي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليفاكيو.

الوسط: لاسه شوني، دوني فان دي بيك، فرينكي دي يونج.

الهجوم: حكيم زياش، دافيد ناريس، دوسان تاديتش.

فيما جاء تشكيل الملكي كالآتي.

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال، ناتشو، سيرخيو راموس، سيرخيو ريجيلون.

الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

📝 ¡Nuestro once inicial contra el @AFCAjax! 📺 ¡Sigue la cuenta atrás del partido en #RMTV haciendo CLIC en la imagen! #RMUCL — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 13, 2019

أياكس احتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته خلف بايرن ميونيخ ليقع في القرعة بمواجهة ريال مدريد الذي احتل صدارة مجموعته.

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