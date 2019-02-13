الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بسوء السلوك بسبب تعليقاته على حكم لقاء وست هام

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للمدير الفني لليفربول يورجن كلوب بسبب تعليقاته على أداء حكم لقاء فريقه ضد وست هام.

وأوضح بيان الاتحاد الإنجليزي أن اتهام كلوب جاء بسبب التشكيك في نزاهة الحكم أو اتهامه بالتحيز.

ويمتلك كلوب فرصة حتى الثامنة مساء بتوقيت مصر من يوم الاثنين المقبل للرد على ذلك الاتهام.

وكان لقاء وست هام وليفربول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعقب المباراة قال كلوب إن الحكم بعد احتسابه هدف ساديو ماني الذي كان في موقف تسلل قرر تصحيح خطأه في المواقف التالية.

وأوضح "سمعت إن هدفنا كان من تسلل وأنا واثق أن الحكم يعرف ذلك، وبعد ذلك في المواقف التي تحتمل نسبة 50-50 من احتسابها لأي فريق كان دائما يتم احتساب الخطأ للفريق الآخر".

وتابع "كبشر إن قمت بخطأ في الشوط الأول فينبغي علي ألا أزيد الأمر سوءا وأتفهم أن الحكام بشر".

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