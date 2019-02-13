يوفنتوس يرد على أنباء رحيل ديبالا: لا نستطيع ضم ميسي أو نيمار بدلا منه

رد فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس بحسم على أنباء رحيل باولو ديبالا لاعب البيانكونيري عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا إنه سيبقى في صفوف النادي.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتحدث المدير الرياضي ليوفنتوس لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلا: "هؤلاء من يرحلون عنا هم من يريدون الرحيل وأكرر أنه من الصعب تحسين تشكيلتنا حاليا".

وتابع "من يمكن أن نحصل عليه أفضل من ديبالا؟ من الصعب التعاقد مع ليونيل ميسي أو نيمار".

وأتم "ديبالا سيظل هنا للنهاية".

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن مانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمان بضم اللاعب الأرجنتيني خلال الصيف المقبل في ذلك خلافاته مع ماكسيمليانو أليجري مدرب الفريق.

جاء ذلك بسبب عدم الدفع به في لقاء بارما الأخير وبشكل عام مشاركته بشكل قليل منذ انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق قادما من ريال مدريد.

اقرأ أيضا:

تحقيق في الجول – شباب الزمالك في المركز الـ12 في الدوري.. الأسباب والعلاج

رسميا - كاف يحدد موعد مباراتي الإسماعيلي ضد شباب قسنطينة

حلمي زامورا.. من لاعب إلى رئيس الزمالك.. حكاية مؤسس "الشانزليزيه" وزيارة صالح سليم

منتخب مصر: زيارة السعودية كانت هامة.. متابعة عواد في التليفزيون لا تكفي

وليد صلاح الدين: التفكير في التعادل = الخسارة أمام الهلال "منتخب العالم"