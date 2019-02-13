يوفنتوس يرد على أنباء رحيل ديبالا: لا نستطيع ضم ميسي أو نيمار بدلا منه

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 19:40

كتب : FilGoal

ديبالا يسجل الأول ليوفنتوس في كالياري

رد فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس بحسم على أنباء رحيل باولو ديبالا لاعب البيانكونيري عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا إنه سيبقى في صفوف النادي.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وتحدث المدير الرياضي ليوفنتوس لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلا: "هؤلاء من يرحلون عنا هم من يريدون الرحيل وأكرر أنه من الصعب تحسين تشكيلتنا حاليا".

وتابع "من يمكن أن نحصل عليه أفضل من ديبالا؟ من الصعب التعاقد مع ليونيل ميسي أو نيمار".

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وأتم "ديبالا سيظل هنا للنهاية".

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن مانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمان بضم اللاعب الأرجنتيني خلال الصيف المقبل في ذلك خلافاته مع ماكسيمليانو أليجري مدرب الفريق.

جاء ذلك بسبب عدم الدفع به في لقاء بارما الأخير وبشكل عام مشاركته بشكل قليل منذ انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق قادما من ريال مدريد.

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