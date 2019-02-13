شمايكل: ما حدث ليونايتد ضد سان جيرمان يثبت صحة طلب مورينيو

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 19:25

كتب : رامي جمال

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

يؤمن بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق أن هزيمة ناديه أمام باريس سان جيرمان يثبت صحة وجهة نظر المدرب السابق للفريق جوزيه مورينيو.

وقال شمايكل لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "يمكن أن تندفع وتتحمس بسبب الفوز في 10 مباريات من أصل 11 ولكن هذا لأنك مشجع".

وأكمل "لكن من ناحية أخرى مورينيو كان محقا فهو كان يقاتل للحصول على لاعب في قلب الدفاع أو اثنين خلال الانتقالات الصيفية الماضية".

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وتابع "هو كان يفعل ذلك لأنه كان يعلم بوجود مشكلة في قلب الدفاع".

وأتم شمايكل "هناك بعض اللاعبين في الفريق يستطيعون إتمام تلك المهمة لكن تلك النقطة السلبية لم تعُالج بعد واستطاع سان جيرمان استغلالها".

وكان يونايتد خسر أمام سان جيرمان في ملعبه أولد ترافورد بهدفين دون رد أمس الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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