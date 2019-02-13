دي ماريا: لم أتحدث بشكل سيء عن مانشستر يونايتد أبدا.. مشكلتي كانت مع شخص واحد

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 18:57

كتب : رامي جمال

أنخيل دي ماريا - باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد

قال آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان إنه لم يتحدث بشكل سيء يوما ما عن ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وشهدت مباراة سان جيرمان ويونايتد التي أقيمت أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد تعرض دي ماريا لصافرات استهجان وإلقاء زجاجات عليه.

وتحدث دي ماريا لإذاعة "كادينا كوب" الإسبانية قائلا: "كان الأمر صعبا منذ الدقيقة الأولى لكنني كنت أعلم أن ذلك سوف يحدث".

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وأكمل "لكن كما قلتها في الماضي لم أتحدث بشكل سيء أبدا عن مانشستر يونايتد أو عن الجماهير".

وأتم "هناك بعض الأشياء تحدث والجمهور يفهمها بشكل خاطئ ومشكلتي الوحيدة كانت مع المدرب هنا".

وكان دي ماريا انضم لمانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد عقب كأس العالم 2014 لعب لموسم واحد تحت قيادة الهولندي لويس فان جال قبل انتقاله إلى سان جيرمان.

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