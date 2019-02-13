يويفا قد يوقع عقوبات على يونايتد وباريس سان جيرمان

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 18:48

كتب : FilGoal

جماهير باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

قد يوقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات على كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بعد الأحداث التي وقعت من جماهير الفريقين.

الفريق الباريسي حقق أول انتصار للأندية الفرنسية على ملعب أولد ترافورد بعد تغلبه على يونايتد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وواجه الشياطين الحمر اتهامين بسبب ازدحام سلالم المدرجات من قبل جماهيره وعدم التزامها بمقاعدها، وبسبب إلقاء أشياء في أرض الملعب.

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بينما تم توجيه 4 اتهامات إلى نادي العاصمة الفرنسية بعدما استخدمت جماهيره الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات والتسبب في أضرار بالملعب إضافة لإزعاج الحشد.

وألقت جماهير يونايتد زجاجة على أنخيل دي ماريا لاعب باريس الذي ارتدى القميص الأحمر سابقا بعد احتفاله بصناعة أحد الأهداف.

وعلمت شبكة سكاي سبورتس أن مدرج الضيوف تم تدمير ما يقرب من 800 مقعد فيه إضافة إلى بعض الأضرار الأخرى.

وقال أحد المصادر داخل يونايتد للشبكة: "جماهير فريقنا أدت دورها في خلق أجواء رائعة أثناء المباراة وكذلك لعبت جماهير باريس دورها ولكن سلوكهم ذهب إلى حد بعيد".

وسيعلن يويفا عن عقوباته باجتماع لجنة الانضباط يوم 28 فبراير.

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