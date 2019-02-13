طاقم تحكيم صربي يقود لقاء بيراميدز وسموحة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 18:31

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إدارة لقاء بيراميدز وسموحة إلى طاقم تحكيم صربي يقوده نوراك سيموريتش.

ويلتقي بيراميدز مع منافسه سموحة غدا الخميس في ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة 22 من الدوري المصري.

وسيقوم بإدارة المباراة كل من نوراك سيموريتش كحكم ساحة ويعاونه دان بيتروفيتش وبويان بانوفيتش وإيمولش جورجيتش.

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وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أعلن عبر FilGoal.com في وقت سابق عن أن لقاء بيراميدز لن يقوده حكم عربي.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد رفض فكرة الاستعانة بحكام من تونس أو الإمارات لإدارة المباراة، مطالبا بطاقم تحكيم مصري أو أوروبي.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز التاسع بـ 25 نقطة من نفس عدد المباريات.

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