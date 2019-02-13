مؤتمر طولان: هدفنا الفوز أمام الهلال.. ونسعى لبناء فريق للمستقبل
الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 17:53
كتب : هاني العوضي
الهدف واضح بالنسبة للاتحاد السكندري: تحقيق الفوز لا غيره أمام الهلال السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بحسب ما صرح مدربه حلمي طولان.
الاتحاد يحل ضيفا على الهلال يوم السبت المقبل في ذهاب ربع النهائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وزعيم الثغر يأمل في مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة بالبطولة العربية بعدما أقصى كلا من الترجي التونسي والزمالك.
وكل الآتي على لسان طولان خلال المؤتمر الصحفي للقاء.
"بالتأكيد هدفنا الفوز وهو أمر طبيعي لأي جهاز فني لكن الواقعية لابد أن تكون موجودة، فلن نزيد من قيمة المنافس فهو بطل آسيا والمملكة السعودية، ولديهم لاعبون على مستوى مميز".
"بدأنا بخطوات جيدة جدا بمساعدة مجلس إدارة النادى وتم تدعيم الفريق بلاعبين مميزين في يناير والأكيد أن الفريق سيكون له شأن آخر عقب تحقيق الانسجام بين اللاعبين".
"جميع اللاعبين الذين تم ضمهم جاءوا بعد اتفاق الجهاز الفني بأكمله وبالإجماع. اخترنا من بين 50 لاعبا تم عرضهم علينا".
"قوة المنافس لا تعني أننا مستسلمين ولدي ثقة فى اللاعبين ولن يكون هناك أي نوع من أنواع التخاذل فلدينا ثقة في إمكانياتنا، ولا يوجد مانع أن محقق المعجزة للمرة الثالثة بالبطولة بعد أن أخرجنا الزمالك والترجي".
"نواجه مشكلة في الفترة المقبلة فالفريق سيلعب 7 مباريات فى الـ28 يوم المقبلين، لكنه أمر واقع، وضروري أن نتعامل معه أولا من الجانب البدني، وسنراعي ذلك في التدريبات وتقليل الحمل وكذلك التغذية الجيدة والراحة السلبية".
"مشكلة عمق الفريق هي مشكلة في كل الأندية المصرية وحاولنا ندعم فى تلك المنطقة وقمنا بضم محمد أنور من وادي دجلة ولاعب برازيلي ولكن التأقلم لم يظهر بعد رغم مستوى اللاعبين المميزين، ولكم مثل في فلافيو الذى جلس أكثر من موسم ليتألق ونفس الأمر انطبق على وليد أزارو (مع الأهلي)".
"عامة اللاعبين الأجانب يحصلون على وقت أكثر من المصريين للتأقلم مع الفريق بخلاف اللاعب المصري ولابد من الصبر على اللاعبين فتشوكا لاعب جيد وتاريخ جيد لكنه لم يتأقلم بعد".
"عامل الوقت وموقفنا بالدوري هو ما يجعل الجميع يشعر بالقلق لكننى أؤكد أن الصفقات على مستوى عال. هذا الموسم اتفقت مع (محمد) مصيلحي - رئيس النادي - على بناء فريق محترم، وعندما نتعاقد مع 11 لاعبا منهم اثنين فقط إعارة فهذا يدل على أننا في طريق البناء".
"لدينا بعد الثغرات سيتم استدراكها في الموسم المقبل".
"فريق الهلال درسناه جيدا وعلمنا نقاط القوة والضعف بالفريق ولكل مباراة سيناريو ولا أريد الحديث عن تفاصيل المباراة ولكن نحن نعلم جيدا قيمة الفريق فهو يتفوق على فرق كبيرة عربية ومصرية".
"لي تجارب سابقة إفريقية مع سموحة، كنت أواجه أكبر الفرق الإفريقية والحمد لله لم أهزم في تلك المباريات، ما يهمني أن أحقق نتيجة جيدة تساعدنا في مباراة العودة، هناك بعض اللاعبين غير مقيدين في القائمة العربية وفضلنا أن نحضر كل اللاعبين كجانب معنوي لللاعبين".
"صبرى رحيل لم يقيد لسابق قيده مع الأهلي بالبطولة العربية هذا الموسم".
"لا أركز مع التحكيم وأركز فقط في الأمور الفنية، نلعب أمام 100 مليون مصري سيشاهدون المباراة ولدينا ثقة في التحكيم العربي وأعتقد أنه لا يوجد حكم لا يرغب أن يظهر بمظهر جيد في مباراة هامة مثل مباراتنا مع الهلال".
وعلى جانب آخر سيتم طرح 1650 تذكرة للجماهير المصرية التي ستحضر اللقاء عبر الإنترنت، بينما سيتسلم رئيس البعثة محمد مصيلحي 100 تذكرة للجماهير التي ستحضر اللقاء من الإسكندرية، ويبلغ سعر التذكرة 30 ريال سعودي.
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