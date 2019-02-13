مؤتمر طولان: هدفنا الفوز أمام الهلال.. ونسعى لبناء فريق للمستقبل

الهدف واضح بالنسبة للاتحاد السكندري: تحقيق الفوز لا غيره أمام الهلال السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بحسب ما صرح مدربه حلمي طولان.

الاتحاد يحل ضيفا على الهلال يوم السبت المقبل في ذهاب ربع النهائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وزعيم الثغر يأمل في مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة بالبطولة العربية بعدما أقصى كلا من الترجي التونسي والزمالك.

وكل الآتي على لسان طولان خلال المؤتمر الصحفي للقاء.

"بالتأكيد هدفنا الفوز وهو أمر طبيعي لأي جهاز فني لكن الواقعية لابد أن تكون موجودة، فلن نزيد من قيمة المنافس فهو بطل آسيا والمملكة السعودية، ولديهم لاعبون على مستوى مميز".

"بدأنا بخطوات جيدة جدا بمساعدة مجلس إدارة النادى وتم تدعيم الفريق بلاعبين مميزين في يناير والأكيد أن الفريق سيكون له شأن آخر عقب تحقيق الانسجام بين اللاعبين".

"جميع اللاعبين الذين تم ضمهم جاءوا بعد اتفاق الجهاز الفني بأكمله وبالإجماع. اخترنا من بين 50 لاعبا تم عرضهم علينا".

"قوة المنافس لا تعني أننا مستسلمين ولدي ثقة فى اللاعبين ولن يكون هناك أي نوع من أنواع التخاذل فلدينا ثقة في إمكانياتنا، ولا يوجد مانع أن محقق المعجزة للمرة الثالثة بالبطولة بعد أن أخرجنا الزمالك والترجي".