أحمد علي: جروس طلب ضمي للزمالك في يناير.. ومفاوضات الأهلي "كلام وكلاء"

قال أحمد علي مهاجم المقاولون العرب إن كريستيان جروس مدرب الزمالك حاول ضمه للفريق في يناير الماضي.

وصرح علي خلال استضافته ببرنامج اللعيب: "لقد تحدث معي شخص ما، وسألني هل إدارة المقاولون فاتحتني في أمر الانتقال إلى الزمالك، لأن جروس كان يريد ضمي الشهر الماضي، ويتأكد من تحرك نادي الزمالك للتفاوض مع مسؤولي المقاولون".

وأشار: "كما تلقيت عرضا من الوداد المغربي ولكن المفاوضات لم تتم ربما لأسباب مادية، أما الحديث عن انتقالي للأهلي فكان عبارة عن كلام مع بعض وكلاء اللاعبين لم يرتق للمفاوضات الرسمية".

وشدد مهاجم المقاولون: "الأهلي من أكبر أندية إفريقيا والوطن العربي، وأي لاعب يشرفه اللعب لناديين كبيرين بعيدا عن التعصب الجماهيري، ولكن إذا تفاوض معي الناديان في وقت واحد سأختار الزمالك لأنني صنعت تاريخا معه بالفوز بالدوري مرة وكأس مصر 3 مرات".

وواصل: "لم أقصر في تجربتي الأولى مع الزمالك، لأن شخصيتي وطريقة لعبي لا تعرف التقصير بل الجدية للتواجد باستمرار، كنت ألعب بشكل منتظم مع جورفان فييرا، ثم قررت إدارة النادي ضم لاعبين آخرين أي أن الأمور لم تكن فنية".

وعن فرصه في الانضمام للمنتخب، رد أحمد علي: "أعمل بجدية وانضممت للمعسكر قبل الأخير، لم أكن محظوظا مع حسن شحاتة لتواجد عدة مهاجمين مميزين مثل عمرو زكي وميدو ومتعب وكنت صغيرا".

وألمح: "مباراة مع الزمالك أو الإسماعيلي أو الهلال السعودي تساوي 10 مباريات مع المقاولون، مع احترامي الكامل للنادي الذي يعد ثالث أكثر الفرق المصرية تتويجا بالبطولات بعد الأهلي والزمالك".

واستدرك: "لكن الضغوط الجماهيرية في الأندية الكبيرة تساعد أي لاعب على الانضمام للمنتخب، أما المقاولون بدون جماهير لذا لابد أن تنحت في الصخر من أجل اللعب للمنتخب".

وواصل: "الناحية الجماهيرية تصنع الفارق عندما يغيب لاعب كبير في ناد كبير عن المنتخب تنقلب الدنيا في الإعلام، مثلما حدث مع وليد سليمان مع تأكيدي أنه كان يستحق الانضمام للمنتخب لأنه كان اللاعب الأفضل بالأهلي في النسخة الأخيرة بدوري الأبطال".

في سياق آخر، أشاد أحمد علي بتغريدة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بشأن انتقاده لحالة التشاحن بين جماهير الأهلي والزمالك، قائلا: "ًصلاح لاعب كبير وبقى في مكانة ميسي وكريستيانو رونالدو وكلامه مؤثر في الشباب فهو قدوة والتهدئة خطوة جيدة منه، وبالنسبة لي اضطر لقيادة السيارة بأقصى سرعة بعد انتهاء أي تدريب أو مباراة مع المقاولون لأتابع مباريات محمد صلاح مع ليفربول منذ الدقيقة الأولى".

كما دافع مهاجم المقاولون عن نفسه مؤكدا أنه لا يتعمد الخشونة ضد المدافعين، كاشفا: "المدافع الوحيد الذي كنت أستعد له جيدا وائل جمعة، كان لديه ميزة لا تتوافر في أي مدافع حاليا، وهو أنه لا يسمح للكرة بأن تصل للمهاجم من الأساس، في الوقت الحالي الأقرب له محمود حمدي الونش ولكنه متهور نسبيا ومع اكتساب الخبرات أعتقد أنه سيتحسن كثيرا".

وعن توقعاته لبطل الدوري هذا الموسم، ختم أحمد علي تصريحاته: "الزمالك في منطقة بمفرده، حالته الفنية أفضل، ولكن تعرض لهزة في المباراة الأخيرة ضد النجوم وتأثر بالخسارة أمام جورماهيا 2-4 في الكونفدرالية، ولكن لاعبو الزمالك عليهم إدراك أنهم لن يفوزوا أو يظهروا بأداء جيد طوال الوقت، ولابد من التماسك والتعامل بجدية مع أي تعثر أو تراجع للمستوى، هذه الميزة كانت متوافرة في الجيل السابق للكرة المصرية".

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع – بوطيب أقرب لقيادة الهجوم ضد حسين داي

بعد الجولة الرابعة.. موقف مجموعات دوري أبطال إفريقيا وحسابات التأهل

قبل مقابلة حسين داي.. بشرى سارة لـ الزمالك عندما يواجه الفرق الجزائرية

رئيس بايرن: لدينا من يستطيع السيطرة على صلاح

بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال