تقرير - توتنام حدد 5 أهداف في خط الوسط من أجل السوق الصيفية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 13:28

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

حدد نادي توتنام 5 أهداف لضم ما يمكنه لاعب أو اثنين منهم لصفوفه وتعزيز خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوفه من أجل المنافسة على الألقاب. وذلك حسب تقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو".

وقال التقرير إن توتنام يرغب في تعويض غيابه الذي دام لموسم عن سوق الانتقالات بضم واحد أو اثنين أو حتى 3 من هؤلاء اللاعبين الذين اختارهم ماوريسيو بوكيتينو بما يناسب أسلوبه.

وجاءت القائمة كالتالي، الثنائي جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي وديفيد بروكس لاعب بورنموث، بجانب أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان ودوني فان دين بيك لاعب أياكس وكارلوس سولير لاعب فالنسيا.

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تقارير صحفية ربطت توتنام في وقت سابق بضم رابيو من باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده وأنه توصل لاتفاق مع صاحب الـ23 عاما إلا أن وفاة والد الدولي الفرنسي عطلت كل شيء. (طالع التفاصيل)

توتنام يمتلك في خط الوسط إريك داير وفيكتور وانياما وموسى سيسوكو وهاري وينكس ويسعى لضم لاعب أو اثنين خلال الصيف المقبل لتعزيز وتقوية خط وسطه، خاصة مع إمكانية رحيل سيسوكو ووانياما حسب تقارير صحفية.

ويحتل ديوك لندن حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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