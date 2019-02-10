تقرير - توتنام يشعر بالقلق لأن رابيو قد ينضم إلى برشلونة أو ليفربول

الأحد، 10 فبراير 2019 - 12:46

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - باريس سان جيرمان

يساور القلق فريق توتنام حيال إمكانية ضم أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان بسبب اهتمام كبار أوروبا بضمه، خاصة مع توجه اللاعب بالانضمام إلى فرق أخرى. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سيكون مهتما بالانضمام إما إلى برشلونة أو ليفربول خلال الصيف المقبل.

وقال التقرير إن توتنام كان قريبا للغاية من التوقيع مع اللاعب إلا أن وفاة والده تسببت في تعطل المفاوضات.

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وسيكون رابيو صاحب الـ23 عاما متاحا بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

رابيو انضم للفريق الأول بباريس سان جيرمان في صيف 2012 وخرج من النادي في إعارة وحيدة لمدة 6 أشهر خلال عام 2013 إلى تولوز.

وشارك الدولي الفرنسي خلال الموسم الجاري في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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