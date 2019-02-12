مؤتمر #ليلة_الأبطال - سولاري: تصريحات جوارديولا؟ ليس لدي شيء لأضيفه

فضّل سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد، وضع حد لتبادل التصريحات الذي جمعه بـ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مؤخرا.

سولاري ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام الهولندي على ملعب يوهان كرويف في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وقال سولاري عند سؤاله عن تصريحات جوارديولا: "ليس لدي شيء لأضيفه".

جوارديولا صرّح في وقت سابق أن الأندية الأنجح في العقد الأخير هي: برشلونة، بايرن ميونيخ، يوفنتوس.

لاحقا رد عليه سولاري إنه استبعاد متعمد، أليس كذلك؟ على أي حال لن أدخل في صراع بشأن عقد واحد".

وشدد "ريال مدريد أفضل فريق خلال القرن الأخير وهو ما يعني أنه الأفضل في التاريخ، وهذا يعني أنه أفضل فريق بالعقد الأخير أيضا".

قبل أن يعود جوارديولا في مؤتمر صحفي لاحق لشرح أسبابه، مما استدعى سولاري إيقاف هذا السجال ورفض الإجابة عن السؤال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أياكس.

المدرب الأرجنتيني تحوّل للإشادة بقائده سيرخيو راموس: "راموس صاحب شخصية رائعة، لاعب تنافسي بشكل رهيب، ولهذا استمر طوال هذه السنوات، أتمنى أن نستمتع به في أكبر قدر من المباريات".

ومع غياب إيسكو للإصابة، انحصرت الأسئلة الجدلية في هوية مارسيلو الذي فقد مركزه الأساسي مؤخرا، فهل يدفع بالبرازيلي أم سيرخيو ريجيلون في مباراة الغد؟

سولاري يرد: "لا أستطيع الإجابة الآن، سنتدرب ومن ثم سنرى من سيشارك غدا. مارسيلو شخص ناضج، إنه القائد الثاني للفريق ورمز للنادي. يتدرب بشكل جيد حاله حال بقية المجموعة. إنه رجل عظيم، نحبه جميعا وهو يتدرب بكل بهجة يوميا".

وشدد سولاري على قوة المواجهة أمام أياكس: "آمل أن نلعب غدا مباراة بنفس جدية المواجهة الماضية قبل 3 أيام".

ريال مدريد حامل اللقب في النسخ الثلاث الماضية، يسعى لتجنب الخروج من ثمن النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2010.

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