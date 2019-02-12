المصري يهدد بعدم إذاعة مبارياته في الدوري

يدرس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية عدم إذاعة المباريات المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وصرح عدنان حلبية عضو مجلس المصري:"هناك اتجاه قوي لعدم إذاعة جميع مبارياتنا في الدوري اعتبارا من لقاء المقاصة يوم الخميس المقبل لحين التزام الشركة الراعية بالعقود، سنحسم الأمر خلال ساعات".

وأضاف حلبية عبر برنامج كورة كل يوم: "لقد تحملنا ما لا يتحمله بشر، والتزمنا أدبيا وإعلاميا مع شركة برزنتيشن، والنتيجة عدم التزام تام من رئيس الشركة محمد كامل، ولا أعرف لماذا يخطط".

وأشار: "صبرنا كثيرا ومرتبطون بالتزامات تجاه اللاعبين والأندية، لابد من احترام العقود، ولكن رئيس الشركة الراعية تهرب من الرد على مكالماتنا، إذن كل طرف يبحث عن حقه بالطريقة التي يراها".

وتساءل عدنان حلبية في ختام تصريحاته: "هل يتجاهل محمد كامل اتصالات كل الأندية؟ لقد تجاهل الرد علينا هو ورجاله".

ويحتل المصري المركز السابع برصيد 26 نقطة من 20 مباراة.

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