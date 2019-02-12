ميدو: كاسونجو مظلوم.. وجروس ذكي في الأزمات

دافع أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة السعودي عن مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو المعار من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرح ميدو عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد: "كاسونجو لاعب مميز ومظلوم لما يقال عليه من إهدار الفرص، فهو يسجل الأهداف".

وتابع "لقد سجل كاسونجو في موسمين ونصف 36 هدفا بالدوري المصري، مما يعد معدلا جيدا، لا أقلق من المهاجم الذي يهدر الفرص طالما يصل للمرمى".

وأوضح مدرب الوحدة السعودي "لقد تعرض كاسونجو لإصابة قوية بشرخ في الترقوة وخلع في الكتف، ستبعده 10 أسابيع عن الملاعب".

وانتقل ميدو للإشادة بالسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك، قائلا: "قوة المدرب تظهر وقت الخسارة والتعامل معها.. جروس ذكي ولديه خبرات كبيرة في التعامل مع الإثارة، فهو مدرب كبير ولديه فريق مميز".

ولفت "ما حدث بين أوباما وفرجاني ساسي في مباراة النجوم نرفزة ملعب تحدث في أي مكان بالعالم، لابد من التعامل مع الموقف داخليا، لقد تربينا في الزمالك أي لاعب مصاب بصفوف المنافس لابد من إخراج الكرة عكس أندية أخرى".

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