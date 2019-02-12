ميدو: أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل.. الكرة المصرية تعيش مرحلة استعراض القوة

طالب أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة السعودي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لاحتواء الأزمات التي تعيشها الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وصح ميدو عبر برنامج "الماتش" قائلا: "هناك شحن وتوتر وشد وجذب غير مسبوق بالكرة المصرية.. ومحاولة لاستعراض القوة من جميع أطراف اللعبة، لابد من تفعيل لجنة القيم لأنها ستمنح اتحاد الكرة القوة الكافية".

وشدد المدرب الشاب "لابد من التهدئة، حالة الشد بين المسؤولين وراء ما يحدث، كيف نطالب الجماهير بالتهدئة، والمسؤولون يصطدمون ببعضهم بقوة".

وأشار إلى أن "الزمالك متضامن مع بيراميدز والأهلي أصدر بيانا، فالموقف صعب أمام اتحاد الكرة، لن تنتهي هذه الأزمة إلا بتدخل سياسي من المسؤولين الكبار بالدولة".

وواصل "لابد من اجتماع بين جميع رؤوساء الأندية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لابد أن يحدث ذلك، وتصدر تعليمات بعدم خروج أحد عن النص".

واستطرد ميدو "أتمنى ذلك وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلم أن أمامه مشاغل عديدة، ولكنه يعلم مدى أهمية كرة القدم للمصريين".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يدعو السيسي لاجتماع عادل من أجل التهدئة وإصدار أوامر مباشرة ببعض التضحية حتى تسير المركب بجميع الأندية".

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