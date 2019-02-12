رئيس النجوم: إلغاء الدوري؟ يخدم ثلاثي القمة

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أنه معترض بشدة على فكرة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وصرح الطويلة عبر برنامج "نمبر وان" : "إذا كان كل ناد بما لديه من قوة جماهيرية وآلة إعلامية قادر على أن يعكر صفو هذا الدوري، أقول لهم أرجوكم ابتعدوا عن هذه الصناعة لأنكم ستكونوا مدمريها بخلافاتكم هذا ما قلته أمام جميع أعضاء الاتحاد في اجتماع الأندية".

وأشار "مع اشتعال الدوري والمنافسة الثلاثية بين الزمالك وبيراميدو والأهلي أرى أن إلغاء المسابقة سيكون في صالح أحد الأطراف الثلاثة عكس ما يتخيل الكثيرون لأن باقي الأندية لديها أمل في البقاء".

وأردف "ماذا يفعل هؤلاء الجبابرة أنا أهلاوي ولي علاقة بجميع الأندية ولكن لماذا التمادي في الجبروت لتفرض موقفا معينا، الجبروت ليس تصرفا معيبا ولكن لماذا تجبرني على فعل في صالحك فقط".

وشدد رئيس النجوم "اتحاد الكرة مسؤول مسؤولية كاملة عما يجري ولابد أن يتحلى بالقوة تجاه الأندية حتى لا تثار هذه البلبلة أو بالونة الاختبار".

وأتم الطويلة "ما يهم نادي النجوم استكمال الدوري ما يحدث حاليا يضر الكرة المصرية ندعم رئيس الاتحاد ونسعى لإنجاح الدوري وإذا ألغيت المسابقة سأرفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في ذلك لتعويضي عن خسائر مادية بعد صرف ملايين الجنيهات لن أرضى بذلك سأطالب الدولة واتحاد الكرة بكل مليم صرفته".

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