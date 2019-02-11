القيعي: اتحاد الكرة يساند الأهلي؟ لم يسدد لنا غرامة الفيفا لإيقاف قرار خصم النقاط

تعجب عدلي القيعي مدير إدارة التسويق في الأهلي من الأقاويل التي تشير إلى مساندة اتحاد الكرة للقلعة الحمراء.

وقال القيعي في برنامج ملك وكتابة: "اتحاد الكرة لم يسدد لنا غرامة الفيفا حتى لا يتم خصم نقاط كما فعل مع أندية أخرى".

وأضاف "كذلك لو تضامن معنا اتحاد الكرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا كما فعل مع الإسماعيلي وساهم في إعادته للمشاركة في البطولة لكان الأهلي لم يخسر اللقب".

وتابع "الأهلي يواجه حصارا قويا وتحالفات بين أطراف كثيرة ورغم ذلك قادر على إكمال مسيرته بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "وبإذن الله يكلل مجهود الأهلي بالفوز بالكثير من الألقاب".

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عصر غدا الثلاثاء.

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