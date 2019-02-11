مرتجي يشرح: لماذا لم يبرم مجلس الأهلي الحالي صفقات كثيرة قبل "الميركاتو التاريخي"

شرح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي لماذا لم يبرم مجلس الإدارة الحالي الكثير من الصفقات والتدعيمات لفريق الكرة على مدار فترتي انتقالات وقبل أن يضم عدد كبير من اللاعبين في يناير الماضي.

وقال مرتجي عبر قناة ناديه: "المجلس الحالي تولى مهمة إدارة الأهلي بداية عام 2018 وكانت قائمة فريق الكرة مكتملة سواء المحلية أو الإفريقية ومع الجهاز الفني الأسبق".

وأضاف "لذلك كان من الصعب إجراء الكثير من التعديلات على قائمة الأهلي وقتها وإدخال عناصر جديدة كثيرة".

وأوضح "ولكن عندما احتاج الفريق للتدعيمات والتعاقد مع جهاز فني جديد حدث ذلك بالفعل ولم يتأخر مجلس الإدارة".

وأتم تصريحاته "وكما شاهد الجميع المجلس ظل يعمل بشكل مكثف لإبرام الكثير من التعاقدات لتدعيم وتقوية فريق الكرة".

وأبرم الأهلي في شهر يناير الماضي 7 صفقات وتعاقد مع كل من حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم ومحمد محمود ومحمود وحيد حمدي فتحي وجيرالدو.

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