#ليلة_الأبطال - مؤتمر توخيل: مبابي سيؤدي دوره.. ولن يلعب بدلا من نيمار أو كافاني

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 22:20

كتب : FilGoal

توخيل

شدد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان على ضرورة مشاركة كيليان مبابي في مركزه أمام مانشستر يونايتد في ظل غياب الثنائي نيمار وإدينسون كافاني.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "يجب أن يلعب مبابي في مركزه ويؤدي أدواره التي ينفذها دائما معنا".

وأضاف "ولكن بالتأكيد لن يتم استبداله باللعب في مركز نيمار أو كافاني".

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وأوضح "أتوقع هجوما قويا من مانشستر يونايتد لذلك يجب أن نلعب بأفضل مستوى لنا".

المدرب الألماني واصل حديثه "بالتأكيد بول بوجبا لاعب لا يصدق وهو سببب رئيسي في قوة يونايتد ويكون خطير للغاية عندما يدخل منطقة الجزاء".

وأتم تصريحاته "مستوى فريقنا تحسن كثيرا منذ مواجهة ليفربول في المجموعات ويجب أن نلعب بنفس العقلية التي قدمناها في الفترة الماضية".

ويحل سان جيرمان ضيفا على مانشستر يونايتد مساء غدا الثلاثاء بملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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