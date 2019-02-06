لاعب وست هام: هكذا نجحنا في إيقاف صلاح

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 16:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

تحدث ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد عن أسباب نجاح فريقه في إيقاف محمد صلاح وروبرتو فيرمينو مهاجما ليفربول في مواجهة الفريقين.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وهو التعادل الثاني على التوالي للريدز. (طالع التفاصيل)

وقال رايس في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أنك يمكن أن ترى أن فيرمينو وصلاح كانا محبطين لأنهما لم يتمكنا من المرور لقلب منطقة الجزاء".

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وأضاف "ظل صلاح وفيرمينو يذهبان لطرفي الملعب، لتخلو منطقة الجزاء من المهاجم الصريح، لذا أحبطنا خطة لعبهم وخرجنا بنقطة".

وست هام تألق في مواجهة الستة الكبار هذا الموسم، فقد هزم مانشستر يونايتد وأرسنال وتعادل مع تشيلسي وليفربول.

وأوضح رايس "في مواجهة الستة الأوائل، كان من الصعب عليهم اللعب ضدنا عندما حضروا إلى هنا".

وأتم "علينا أن نبني على ذلك. لدينا فريق رائع ولا يوجد سبب يمنعنا من التقدم للمركز السابع، يجب أن يكون هذا هدفنا من الآن وحتى نهاية الموسم".

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التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.

محمد صلاح ليفربول وست هام روبرتو فيرمينو

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