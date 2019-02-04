صلاح يواجه وست هام وعينه على معادلة رقم قياسي عمره 61 عاما

يدخل نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة وست هام يونايتد ليلة الإثنين وعينه على رقم قياسي جديد.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي مساء الإثنين.

في حالة نجاح صلاح في هز شباك وست هام فأنه سيكون ثاني لاعب من ليفربول يسجل في الهامرز بأربع مباريات متتالية، وليعادل الرقم القياسي لبيلي ليديل الذي فعلها في أبريل 1958.

الدولي المصري لعب ضد وست هام بقميص ليفربول في 3 مناسبات، وسجل خلال 4 أهداف وصنع هدفا.

وسجل صلاح 19 هدفا حتى الآن في كل المسابقات هذا الموسم، وإذا هز شباك وست هام الليلة فأنه سيصبح أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفا في موسمين متتاليين منذ موسم 2013-2014.

اللاعب الأخير الذي فعلها كان لويس سواريز في موسمي 2012-2013 ثم 2013-2014.

وأحرز نجم منتخب مصر 44 هدفا خلال 52 مباراة بالموسم الماضي محطما معظم الأرقام القياسية.

وإذا نجح صلاح في تسجيل هدفين في شباك وست هام، سيرفع رصيده إلى 50 هدفا في الدوري مع ليفربول خلال 61 مباراة فقط.

ويتصدر هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا بفارق هدف عن بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

الفوز على وست هام سيرفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي قلص الفارق بينهما لنقطتين بالفوز على أرسنال يوم الأحد.

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