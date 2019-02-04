مدرب وست هام: ليفربول أقرب للقب الدوري من سيتي لهذا السبب

يرى مانويل بيليجريني المدير الفني لوست هام يونايتد أن فرص ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي أكثر من فرص منافسه مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي مساء الإثنين.

وقال بيليجريني للصحفيين "تحقيق لقب الدوري الإنجليزي سيكون أسهل لفريق يشارك في مسابقتين فقط مقارنة بالفريق الذي يشارك في أربعة بطولات".

ليفربول ودع بطولة كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي وينافس على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بينما يواصل سيتي مشواره في كل البطولات.

وأضاف "يجب على سيتي أن يلعب نهائي كأس رابطة المحترفين، ولذلك ستؤجل له مباراة، وإذا تأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ستؤجل مباراة أخرى".

وأوضح "كما أن لديهم مباريات في منتصف الأسبوع بدوري الأبطال، لذلك ليس من السهل التنافس في كل المسابقات".

ليفربول في صدارة الدوري برصيد 61 نقطة من 24 مباراة، قبل مواجهة وست هام الليلة، بينما يملك سيتي 59 نقطة من 25 مباراة.

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