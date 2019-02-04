الزمالك: ما فائدة الجدول إن لم نلتزم سوى بـ20% منه؟ فزاعة إلغاء الدوري ستكون فشلا من اتحاد الكرة

رفض أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، فكرة الترويج لإمكانية إلغاء الدوري معتبرها فشل من اتحاد الكرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج (نمبر وان) على قناة النهار: "صراحة لم أفهم بيان اتحاد الكرة بشكل كبير، فقط ما فهمته أنهم يدعونا للاجتماع ونحن لا نملك مشاكل مع أي كيان".

وأضاف "حين نضع جدول الدوري من بداية الموسم، ثم لا نلتزم إلا بـ20% فقط منه، فمن الأفضل ألا نضع جدولا من البداية ونترك تحديد المباريات حسب موقف كل فريق خلال الموسم".

أمير أتبع "إذا كنت أنتظر مباراتي مع الأهلي أو الإسماعيلي أو بيراميدز مثلا، مباراة في الدور الأول بظروف معينة من إصابات وقائمة فريق، لكن لا تلعب إلا مع مباريات الدور الثاني بقائمة جديدة وحالة جديدة للاعبين، فهل هذا منطقي؟ وافقنا على التأجيل في البداية لتسيير المسابقة لكن لماذا لا تلعب المباريات بنفس دورها؟ هذا غير منطقي".

المشرف العام على فريق الكرة أكمل "البعض يروج لفزاعة (كي لا يلغى الدوري) لماذا تهددونا؟ هذا سيكون فشلا لاتحاد الكرة إن حدث! والبعض الآخر يقول (لأجل مصر)، ما علاقة مصر بتأجيل مباراة؟ هل نحن البلد الوحيد الذي ينظم دوري في العالم؟ كل البطولات منتظمة، حتى في الدول المجاورة لنا".

ما الذي سيرضي الزمالك في اجتماع الأربعاء مع اتحاد الكرة، سؤال أجاب عنه المشرف على قطاع الكرة "أنا لا أتحدث باسم الزمالك، أنا متحدث باسم فريق الكرة فقط، أما ما سيحدث يوم الأربعاء له علاقة بإدارة نادي الزمالك، لكنهم يسألونا عن رأينا فقط كفريق للكرة".

وانتقل أمير قائلا "بشكل عام نحن نتعايش مع الأمور منذ بداية الموسم، وقلت منذ البداية أن من يريد الفوز يتعايش مع كل الظروف من إصابات وغيابات وكثرة مباريات، هذه هي شيمة الفرق الكبرى ونحن على دراية بالبطولات التي نلعبها منذ بداية الموسم مقارنة بقائمتنا المكونة من 30 لاعب".

وأكمل "هل نحن تفاجأنا فجأة بأننا نلعب في الكونفدرالية؟ بطبيعة الحال لا، لذلك لابد ألا يفاجأ اتحاد الكرة أيضا".

وتابع "لا يمكن لاتحاد محلي إجبار أي فريق على عدم المشاركة في بطولة ما، وفي الجهة الأخرى، أنت تشارك في كل البطولات؟ من حقك، واتحاد الكرة أيضا يحق له تنظيم بطولته بالشكل الذي يراه مناسبا، وإذا لم تتوفر لديك اللاعبين، إلعب بالناشئين. أنت كفريق من اخترت ذلك".

وأتم "بداية من الآن وحتى نهاية الموسم أريد أن تعلم بأن إجابتي لن تتغير، نحن نستمد قوتنا ودعمنا من مجلس الإدارة. لا نعمل في اتجاه والإدارة في اتجاه آخر. ولقد كلفت منذ بداية الموسم بأن الحساب سيكون في نهاية الموسم. قد تحدث بعض النقاشات منتصف الموسم أو تدعيم مثلما حدث مثلا قبل مباراة الهلال، لكن في النهاية توجد لائحة نسير عليها تنظم الأمر".

الزمالك خسر أمام جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى للكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري المصري.

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