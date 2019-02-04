اتحاد الكرة: سنناقش الأندية في تقليص الصفقات والاستبدال بالموسم الجديد

أشار أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث باسم الاتحاد إلى بعض بنود الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل بحضور جميع أندية الدوري الممتاز.

وصرح مجاهد عبر قناة (أون سبورت): "سنناقش خلال الاجتماع ملامح قوائم الأندية في الموسم الجديد، وكذلك إمكانية الحد من انتقالات اللاعبين وعدد الاستبدالات في قوائم الأندية".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد: "مجلس الإدارة سيناقش مع مسؤولي الأندية تقييم الموسم الجاري قبل أن يعلن قراراته الرسمية".

في سياق آخر، أشار أحمد مجاهد إلى أن وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدأ يوم الأحد معاينة جميع ملاعب وفنادق القاهرة المرشحة ضمن ملف مصر لاستضافة كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل.

ولفت: "الوفد زار ملاعب القاهرة، المقاولون العرب والدفاع الجوي والسكة الحديد والنصر والشمس وجهاز الرياضة العسكري والسلام والدفاع الجوي، لدرجة أن أعضاء الوفد تعجبوا من كثرة الملاعب وتساءلوا من المفترض أن تسمى البطولة (كايرو 2019)".

وواصل: "كما تواجد في الوفد خبير فرنسي للتصوير للاستقرار على أماكن وضع الكاميرات بالملاعب المختلفة، والأسبوع المقبل سيتواجد في مصر وفدا من الشركة الراعية للكاف للاتفاق على بعض الأمور التسويقية بالبطولة".

وأتم أحمد مجاهد تصريحاته: "ننتظر تقريرا من وفد الكاف يوم الخميس المقبل لمناقشة التعديلات المطلوبة وعرضها على اللجنة المنظمة، وسيكون هناك تقرير آخر بعد منتصف فبراير".

اجتماع منتظر يوم الأربعاء لاتحاد الكرة بحضور أندية الدوري المصري لمناقشة كل الأزمات الأخيرة في المسابقة.

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