قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تكليف علي أبو جريشة المستشار الرياضي في النادي بملف التجديدات.

علي أبو جريشة سيكون مسؤولا عن التجديد لمن اقترب عقده من النهاية مع الإسماعيلي.

وكشف مصدر مسؤول لـFilGoal.com أن "إدارة الإسماعيلي تستهدف التجديد لـ محمود متولي وكريم بامبو".

متولي ينتهي عقده مع الإسماعيلي نهاية الموسم المقبل، بينما ينتهي عقد بامبو مع الدراويش مع نهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يبدأ علي أبو جريشة مفاوضاته مع الثنائي للتجديد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

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