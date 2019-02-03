الأهلي يُعلق على "التحرك لتجديد عقد أزارو ومعلول وأجايي"

عقب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على أخبار تحرك النادي للتجديد للثلاثي الأجنبي وليد أزارو وعلي معلول وجونيور أجايي.

وقال عبد الحفيظ: "أمامنا أكثر من ملف. نسير في كل ملف ثم ننتقل للآخر".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "الفترة الماضية كنا نعمل على ملف الصفقات والآن مع انتهاء سوق الانتقالات، الملف التالي سيكون نظرة في عقود أي لاعب اقترب من نهاية عقده".

وواصل "ستكون هناك نظرة على من اقترب من نهاية عقده سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب".

وأشار "وليد أزارو مازال يتبقى له 3 سنوات في عقده من الأساس".

وينتهي عقد علي معلول وجونيور أجايي مع الأهلي، مع نهاية الموسم المقبل.

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