سكاي نيوز: العثور على الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا

الأحد، 03 فبراير 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

إيمليانو سالا - كارديف سيتي

قال تقرير إنجليزي إنه قد تم العثور على الطائرة التي كانت تقل لاعب نانت المنتقل إلى كارديف إيميليانو سالا.

وكشفت شبكة "سكاي نيوز" إن السلطات أخبرت عائلة المهاجم الأرجنتيني بعثور مركب بحث على حطام الطائرة في قاع بحر المانش.

وكان سالا قد اختفى في ظروف غامضة أثناء رحلته من فرنسا تمهيدا لانضمامه لصفوف فريق كارديف سيتي.

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ولد سالا في مدينة سانتا في الأرجنتينية ولكنه اكتسب سمعته الحقيقية كلاعب محترف في الملاعب الفرنسية ليتواجد ضمن هدافي مسابقة برصيد 12 هدفا.

15 مليون إسترليني جعلت سالا اللاعب الأغلى في تاريخ كارديف سيتي. ونانت الذي اشتراه مقابل مليون يورو فقط حقق استفادة مادية كبيرة.

وفي الأسبوع الثالث من الشهر الجاري أعلنت شرطة جيرنسي أنها بذلت كل ما لديها وأن عملية البحث لم تسفر عن أي نتيجة لتنتهي عملية البحث التي استمرت لثلاث أيام إلا أن شقيقة اللاعب قادت حملة من أجل استمرار البحث عن سالا، وهو ما حدث بالفعل.

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