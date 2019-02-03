عمرو جمال: مصر لا تعاني من أزمة رأس الحربة.. ويعجبني مهاجم الزمالك

يرى عمرو جمال مهاجم الأهلي أن مصر لا تعاني من أزمة في مركز رأس الحربة رغم اعتماد الأندية على اللاعبين الأجانب.

عمرو جمال النادي : الأهلي

وصرح جمال خلال استضافته بقناة ناديه: "مصر لا تعاني أزمة في خط الهجوم، بل المهاجم المصري يتعرض لضغوط شديدة".

واستدرك: "في المقابل فإن الجماهير تصبر على المهاجم الأجنبي، لذا لا يوجد فريق لا يضم بين صفوفه مهاجم إفريقي".

وأكد: "بالطبع الأمر يؤثر على المهاجم المصري فنيا وبدنيا ونفسيا".

وعن أفضل مهاجم يعجبه، رد عمرو جمال: "بعيدا عن لاعبي الأهلي، يعجبني كثيرا أداء عمر السعيد لاعب الزمالك".

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