عمرو جمال: مصر لا تعاني من أزمة رأس الحربة.. ويعجبني مهاجم الزمالك

الأحد، 03 فبراير 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

عمرو جمال - مصر

يرى عمرو جمال مهاجم الأهلي أن مصر لا تعاني من أزمة في مركز رأس الحربة رغم اعتماد الأندية على اللاعبين الأجانب.

عمرو جمال

النادي : الأهلي

وصرح جمال خلال استضافته بقناة ناديه: "مصر لا تعاني أزمة في خط الهجوم، بل المهاجم المصري يتعرض لضغوط شديدة".

واستدرك: "في المقابل فإن الجماهير تصبر على المهاجم الأجنبي، لذا لا يوجد فريق لا يضم بين صفوفه مهاجم إفريقي".

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وأكد: "بالطبع الأمر يؤثر على المهاجم المصري فنيا وبدنيا ونفسيا".

وعن أفضل مهاجم يعجبه، رد عمرو جمال: "بعيدا عن لاعبي الأهلي، يعجبني كثيرا أداء عمر السعيد لاعب الزمالك".

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