عمرو جمال: مصر لا تعاني من أزمة رأس الحربة.. ويعجبني مهاجم الزمالك
الأحد، 03 فبراير 2019 - 22:48
كتب : FilGoal
يرى عمرو جمال مهاجم الأهلي أن مصر لا تعاني من أزمة في مركز رأس الحربة رغم اعتماد الأندية على اللاعبين الأجانب.
عمرو جمال
النادي : الأهلي
وصرح جمال خلال استضافته بقناة ناديه: "مصر لا تعاني أزمة في خط الهجوم، بل المهاجم المصري يتعرض لضغوط شديدة".
واستدرك: "في المقابل فإن الجماهير تصبر على المهاجم الأجنبي، لذا لا يوجد فريق لا يضم بين صفوفه مهاجم إفريقي".
وأكد: "بالطبع الأمر يؤثر على المهاجم المصري فنيا وبدنيا ونفسيا".
وعن أفضل مهاجم يعجبه، رد عمرو جمال: "بعيدا عن لاعبي الأهلي، يعجبني كثيرا أداء عمر السعيد لاعب الزمالك".
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