صورة – المصري يعلن إصابة إسلام عيسى

أعلن نادي المصري بشكل رسمي غياب إسلام عيسى جناح الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

المصري يواجه الاتحاد السكندري في الخامسة مساءً في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

ونشر المصري عبر موقعه الرسمي صورة لقدم إسلام عيسى، معلنا عن إصابته بـ"التهاب في أصبع القدم اليسرى".

وأشار المصري إلى "تأكد غياب إسلام عيسى أمام الاتحاد بسبب تلك الإصابة".

ويحتل المصري المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 19 مباراة.

بينما الاتحاد في المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة من 20 مباراة.

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