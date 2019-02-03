كرة طائرة – سيدات الصفاقسي يتوجن بالبطولة العربية على حساب الأهلي

توجت سيدات الصفاقسي التونسي بطلات للبطولة العربية في نسختها العشرين على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخهن.

وفاز الفريق التونسي على الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة الختامية للبطولة.

ورفع الصفاقسي رصيده بهذا الفوز إلى 17 نقطة، ليحصد المركز الأول ولقب البطولة على حساب الأهلي الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة.

وفاز الصفاقسي بالشوط الأول بنتيجة 25/23 قبل الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25/23 ثم الشوط الثالث بنتيجة 25/19.

ويعد التتويج هو الأول للصفاقسي بالبطولة في تاريخهن، يبقى الأهلي وحامل لقب البطولة هو الأكثر تتويجا برصيد 8 بطولات.

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