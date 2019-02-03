تقرير: ميسي يستجيب للعلاج.. وحظوظ قوية لمشاركته في الكلاسيكو

يقترب ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة الكلاسيكو المقبلة بين برشلونة وريال مدريد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ميسي قد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الأيمن أمس السبت خلال مواجهة برشلونة لفالنسيا في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب يتطور بشكل جيد للغاية ويستجيب للعلاج ليزيد من حظوظ مشاركته في مباراة الكلاسيكو.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشار تقرير صحيفة آس إلى أن الورم الدموي ينخفض بشكل كبير ولم يشعر ميسي بآلام في المنطقة المصابة مثلما كان الوضع أمس السبت.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يجري ميسي فحوصات طبية بالموجات فوق الصوتية قبل التدريب لمزيد من الاطمئنان.

ويخضع ميسي اليوم الأحد لجلسات من التدليك والعلاج الطبيعي من أجل التعافي من الإصابة.

وأتم تقرير آس أن اللاعب سيتحدد مشاركته من عدمها ظهر الثلاثاء في حالة ظهور ميسي في تدريبات الفريق، ولكن كل التوقعات تشير إلى اقتراب تواجده في قائمة الكلاسيكو.