في مباراة باللون الأحمر.. أحد يفوز على الاتفاق في غياب مؤمن وجمعة ومشاركة السيد

الأحد، 03 فبراير 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق - الشباب

في مباراة شهدت خشونة كبيرة وبطاقتين حمراوتين، فاز أحد – في غياب أحمد جمعة ومؤمن زكريا – على الاتفاق – بمشاركة حسين السيد – 2-1.

المغربي محمد فوزير تقدم لأحد في الدقيقة 20 من اختراق رائع وتسديدة من على حافة المنطقة، قبل أن يطرد الحكم مهاجم أصحاب الأرض محمد مجرشي لدهسه حسين السيد في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 45 سجل كارل ميدجاني الهدف الثاني لأحد من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني قلص أحمد عكايشي النتيجة لصالح الاتفاق بهدف في الدقيقة 51 مستغلا ضربة ركنية لفريقه.

محاولات الاتفاق للعودة لم تفلح، وخاصة مع طرد براهيا أليمان بسبب الدهس أيضا ليستكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين.

وكان جمعة خارج قائمة أحد، أما مؤمن فتابع اللقاء من على دكة البدلاء.

أحد حقق فوزه الثاني في البطولة وحصد نقطته التاسعة في ذيل الدوري، أما الاتفاق فيظل سابعا بـ26 نقطة.

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