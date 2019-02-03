في مباراة باللون الأحمر.. أحد يفوز على الاتفاق في غياب مؤمن وجمعة ومشاركة السيد

في مباراة شهدت خشونة كبيرة وبطاقتين حمراوتين، فاز أحد – في غياب أحمد جمعة ومؤمن زكريا – على الاتفاق – بمشاركة حسين السيد – 2-1.

المغربي محمد فوزير تقدم لأحد في الدقيقة 20 من اختراق رائع وتسديدة من على حافة المنطقة، قبل أن يطرد الحكم مهاجم أصحاب الأرض محمد مجرشي لدهسه حسين السيد في الدقيقة 35.

بعد الرجوع الى تقنية الـ VAR حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء على محمد مجرشي بعد التدخل على السيد ⁧#احد_الاتفاق⁩ ⁧#دوري_بلس pic.twitter.com/EwMyl9n9vZ — دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019

وفي الدقيقة 45 سجل كارل ميدجاني الهدف الثاني لأحد من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني قلص أحمد عكايشي النتيجة لصالح الاتفاق بهدف في الدقيقة 51 مستغلا ضربة ركنية لفريقه.

محاولات الاتفاق للعودة لم تفلح، وخاصة مع طرد براهيا أليمان بسبب الدهس أيضا ليستكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين.

بعد الرجوع الى الـVAR برايان اليمان يغادر المباراة بعد حصوله على البطاقة الحمراء ⁧#احد_الاتفاق⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Aogk8OwFr5 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019

وكان جمعة خارج قائمة أحد، أما مؤمن فتابع اللقاء من على دكة البدلاء.

أحد حقق فوزه الثاني في البطولة وحصد نقطته التاسعة في ذيل الدوري، أما الاتفاق فيظل سابعا بـ26 نقطة.

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