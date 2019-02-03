في مباراة باللون الأحمر.. أحد يفوز على الاتفاق في غياب مؤمن وجمعة ومشاركة السيد
الأحد، 03 فبراير 2019 - 21:34
كتب : FilGoal
في مباراة شهدت خشونة كبيرة وبطاقتين حمراوتين، فاز أحد – في غياب أحمد جمعة ومؤمن زكريا – على الاتفاق – بمشاركة حسين السيد – 2-1.
حسين السيد
النادي : الاتفاق
المغربي محمد فوزير تقدم لأحد في الدقيقة 20 من اختراق رائع وتسديدة من على حافة المنطقة، قبل أن يطرد الحكم مهاجم أصحاب الأرض محمد مجرشي لدهسه حسين السيد في الدقيقة 35.
الهدف الاول لنادي #احد سجله اللاعب محمد فوزير في الدقيقة 20
احد 1 : 0 الاتفاق
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/TGetbdM5jf— دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019
بعد الرجوع الى تقنية الـ VAR حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء على محمد مجرشي بعد التدخل على السيد
#دوري_بلس pic.twitter.com/EwMyl9n9vZ— دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019
وفي الدقيقة 45 سجل كارل ميدجاني الهدف الثاني لأحد من ركلة حرة مباشرة.
الهدف الثاني لنادي #احد سجله اللاعب كارل مجاني في الدقيقة 45+2
احد 2 : 0 الاتفاق
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/E3fzkAhPeF— دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019
وفي الشوط الثاني قلص أحمد عكايشي النتيجة لصالح الاتفاق بهدف في الدقيقة 51 مستغلا ضربة ركنية لفريقه.
الهدف الاول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب احمد العكايشي في الدقيقة 52
احد 2 : 1 الاتفاق
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/VL3xsrxhDt— دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019
محاولات الاتفاق للعودة لم تفلح، وخاصة مع طرد براهيا أليمان بسبب الدهس أيضا ليستكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين.
بعد الرجوع الى الـVAR برايان اليمان يغادر المباراة بعد حصوله على البطاقة الحمراء
#دوري_بلس pic.twitter.com/Aogk8OwFr5— دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019
وكان جمعة خارج قائمة أحد، أما مؤمن فتابع اللقاء من على دكة البدلاء.
أحد حقق فوزه الثاني في البطولة وحصد نقطته التاسعة في ذيل الدوري، أما الاتفاق فيظل سابعا بـ26 نقطة.
ملخص مُختصر #احد_الاتفاق#دوري_بلس pic.twitter.com/6olzEaAc5K— دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019
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