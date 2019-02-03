إيمري يعترف: سيتي متفوق علينا.. لدينا مجموعة من الشباب يمكنهم التحسن مع الوقت

لا يخجل أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال من الاعتراف بتفوق مانشستر سيتي على فريقه بشكل عام.

مانشستر سيتي انتصر بثلاثية مقابل هدف على حساب أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو تكفل وحيدا بهز شباك أرسنال 3 مرات ليقود سيتي للانتصار.

وقال إيمري: "سيتي أظهر تفوقه علينا في المباراة. شباكنا اهتزت في أوقات صعبة في الشوط الأول".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي "هدف مع بداية الشوط وآخر مع النهاية".

وواصل "علينا العمل على بعض التفاصيل الصغيرة".

وعن "هل أرسنال يعد بعيدا عن مانشستر سيتي؟"، قائلا: "لا أقدر على قول الكثير حول ذلك ولكنهم أظهروا تفوقهم علينا. سيتي متفوق علينا".

وأشار "لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب ويقدرون على التطور والتحسن مع الوقت. أنا سعيد للغاية بـ لوكاس توريرا وماتيو جندوزي".

وأكمل حديثه قائلا: "مع النتيجة ليس سهلا أن نقول ذلك ولكن هناك بعض الأمور الإيجابية اليوم. علينا التفكير فيما هو مقبل. اليوم خسرنا وهم أظهروا تفوقهم الكامل علينا".

هل تختلف عقلية أرسنال خارج ملعبه عن داخله؟ يُجيب إيمري "العقلية واحدة. نحن نمتلك مجموعة من اللاعبين يمتلكون إمكانيات جيدة".

وعاد سيتي من جديد لطريق الانتصارات بعدما تعثر أمام نيوكاسل الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ووصل سيتي للنقطة 59 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ 61 نقطة والذي يستعد لمواجهة وست هام مساء يوم الاثنين.

بينما تجمد أرسنال عند النقطة 47 ليتراجع للمركز السادس.































اقرأ أيضا

بالفيديو - الزمالك يفرط في تقدمه ويخسر أمام جور ماهيا برباعية في افتتاح مجموعات الكونفدرالية

مؤتمر جروس: افتقدنا الالتزام ولدينا أخطاء دفاعية غريبة.. لم نستغل التقدم بسبب عشوائية الأداء

وزير الرياضة: تذاكر إلكترونية لكأس الأمم.. ولا مجال للحديث عن إلغاء الدوري

تقرير: ميسي يستجيب للعلاج.. وحظوظ قوية لمشاركته في الكلاسيكو