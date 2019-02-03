قبل مواجهتهما.. مدرب النجوم: الزمالك خسر أمام جور ماهيا بالصدفة

وصف أحمد سامي المدير الفني للنجوم خسارة الزمالك أمام جور ماهيا الكيني 2-4 في كأس الكونفدرالية بالصدفة.

وصرح سامي عبر إذاعة "راديو مصر": "الزمالك فريق كبير، ما حدث صدفة، فالفريق لم يكن في يومه، وافتقد للعديد من الأمور التكتيكية".

وأوضح: "المباريات الإفريقية مختلفة عن المحلية، فالزمالك يكون مطالب دائما بالفوز، أما في إفريقيا فإن الخروج بالتعادل وسط ظروف مناخية صعبة يعد نتيجة إيجابية".

وأشار مدرب النجوم: "الزمالك افتقد للحماية والأمان التكتيكي في وسط الملعب، لذا وجد مدافعو الزمالك أنفسهم في مواجهات مباشرة أمام الهجوم الكيني، لأن طارق حامد وحده في وسط الملعب لا يكفي".

وواصل: "الزمالك كان يحتاج للاعب ثالث في وسط الملعب لتوفير الحماية والأمان لدفاعه".

وشدد أحمد سامي: "بالطبع كنت أتمنى فوز الزمالك على جور ماهيا حتى يعود من كينيا لمواجهتنا بأعصاب هادئة، إلا أن هذه الخسارة ستجعل لاعبو الزمالك لديهم إصرار على الرد بقوة أمامنا".

وأتم تصريحاته: "أعلم أن النجوم هو الفريق الوحيد الذي فاز على الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم، إلا أن مستوى الفريقين اختلف تماما للأفضل، فالزمالك بات أقوى ولاعبو النجوم اكتسبوا خبرات أكثر".

لم تكن بداية الزمالك للكونفدرالية جيدة، فخسر برباعية أمام جور ماهيا خارج الأرض.

خسر الزمالك أمام جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك النجوم يوم السبت المقبل في الدوري، في وقت يتصدر فيه الأبيض المسابقة بـ45 نقطة ويحتل النجوم فيه المركز الـ15 بـ21 نقطة.

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