جوارديولا: هذا سبب غضبي أمام أرسنال.. وأفضل أن أكون مضغوطا من مركز ليفربول

تحدث بيب جوارديولا المدير الفي لفريق مانشستر سيتي عقب الانتصار أمام أرسنال، مشيرا إلى "لا وقت للراحة الآن".

مانشستر سيتي انتصر بثلاثية مقابل هدف على حساب أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو تكفل وحيدا بهز شباك أرسنال 3 مرات ليقود سيتي للانتصار.

وقال جوارديولا: "ليس لدينا أي وقت للراحة الآن. سيكون علينا الانتقال سريعا لـ جوديسون بارك لمواجهة إيفرتون – يوم الأربعاء المقبل – ".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "بالتأكيد أُفضل انتصار ويست هام على ليفربول، وكذلك ليفربول كان يرغب في فوز أرسنال علينا. لا يوجد أي تحكم في ذلك".

وأجاب بيب على سؤال (هل شعر بخسارة اللقب عقب التعثر أمام نيوكاسل؟) قائلا: "لا. أمور عديدة تحدث وتتغير في كرة القدم. الفارق أصبح نقطتين الآن وقد يصبح 3 أو 5 من جديدة يوم الاثنين – فوز ليفربول على وست هام-".

وأكمل حديثه قائلا عن سبب غضبه أمام أرسنال: "أنا دائما أشعر بالسعادة من اللاعبين. لم أكن مستاءً عقب لقاء نيوكاسل ولست مستاءً اليوم أيضا".

وأردف "ولكنني فقط أغضب واستاء بشدة عندما نفقد الكرة بسهولة. هذا هو الأمر ولكن في كرة القدم، يحدث ذلك".

وتطرق بيب للحديث عن ليفربول متصدر الدوري، قائلا: "لست في عقل يورجن كلوب. في كل مؤتمر صحفي، تقولون أنني أضع الضغط على ليفربول، أنا لا أعرف. نحن نركز على أنفسنا".

ويرى بيب: "أُفضل أن أكون مضغوطا من مركز ليفربول وليس مضغوطا من المركز الثاني".

وأوضح "عندما تكون مضغوطا وخلف متصدر الدوري وتخسر النقاط فأنت تبتعد والأمور تصبح أصعب، ولكن عندما تكون في الصدارة وتخسر النقاط فأنت تبقى في مركزك كمتصدر رغم ذلك".

وعاد سيتي من جديد لطريق الانتصارات بعدما تعثر أمام نيوكاسل الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ووصل سيتي للنقطة 59 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ 61 نقطة والذي يستعد لمواجهة وست هام مساء يوم الاثنين.

بينما تجمد أرسنال عند النقطة 47 ليتراجع للمركز السادس.































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