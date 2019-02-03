حارس أرسنال: شباكنا اهتزت في أسوأ لحظة ممكنة

تحدث بيرند لينو حارس مرمى أرسنال عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى "البداية كانت سيئة للغاية".

مانشستر سيتي انتصر بثلاثية مقابل هدف على حساب أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو تكفل وحيدا بهز شباك أرسنال 3 مرات ليقود سيتي للانتصار من بينهم هدف في أول 30 ثانية.

وقال لينو: "بدايتنا كانت كارثية في المباراة".

وأردف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "ولكننا عدنا بعد ذلك وردة الفعل كانت جيدة".

وأشار "ولكن شباكنا اهتزت من جديد في أسوأ وقت ممكن".

وأوضح "الهدف الثاني كان قبل دقائق قليلة للغاية من نهاية الشوط الأول. وهذا هو الوقت الأسوأ".

وعاد سيتي من جديد لطريق الانتصارات بعدما تعثر أمام نيوكاسل الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ووصل سيتي للنقطة 59 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ 61 نقطة والذي يستعد لمواجهة وست هام مساء يوم الاثنين.

بينما تجمد أرسنال عند النقطة 47 ليتراجع للمركز السادس.































اقرأ أيضا

بالفيديو - الزمالك يفرط في تقدمه ويخسر أمام جور ماهيا برباعية في افتتاح مجموعات الكونفدرالية

مؤتمر جروس: افتقدنا الالتزام ولدينا أخطاء دفاعية غريبة.. لم نستغل التقدم بسبب عشوائية الأداء

وزير الرياضة: تذاكر إلكترونية لكأس الأمم.. ولا مجال للحديث عن إلغاء الدوري

تقرير: ميسي يستجيب للعلاج.. وحظوظ قوية لمشاركته في الكلاسيكو