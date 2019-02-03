حارس أرسنال: شباكنا اهتزت في أسوأ لحظة ممكنة

الأحد، 03 فبراير 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

لينو - مانشستر سيتي - أرسنال

تحدث بيرند لينو حارس مرمى أرسنال عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى "البداية كانت سيئة للغاية".

مانشستر سيتي انتصر بثلاثية مقابل هدف على حساب أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو تكفل وحيدا بهز شباك أرسنال 3 مرات ليقود سيتي للانتصار من بينهم هدف في أول 30 ثانية.

أخبار متعلقة

أجويرو: هدفي الثالث كان باليد في أرسنال.. والأهم هو مواصلة القتال بالفيديو – رسالتك وصلت يا بيب.. أجويرو يُعذب أرسنال ويعود بسفينة سيتي للطريق الصحيح تقرير - أرسنال يراقب وضع رابيو عن كثب هل ينهي أرسنال سنوات العجاف أمام سيتي؟

وقال لينو: "بدايتنا كانت كارثية في المباراة".

وأردف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "ولكننا عدنا بعد ذلك وردة الفعل كانت جيدة".

وأشار "ولكن شباكنا اهتزت من جديد في أسوأ وقت ممكن".

وأوضح "الهدف الثاني كان قبل دقائق قليلة للغاية من نهاية الشوط الأول. وهذا هو الوقت الأسوأ".

وعاد سيتي من جديد لطريق الانتصارات بعدما تعثر أمام نيوكاسل الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ووصل سيتي للنقطة 59 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ 61 نقطة والذي يستعد لمواجهة وست هام مساء يوم الاثنين.

بينما تجمد أرسنال عند النقطة 47 ليتراجع للمركز السادس.

اقرأ أيضا

بالفيديو - الزمالك يفرط في تقدمه ويخسر أمام جور ماهيا برباعية في افتتاح مجموعات الكونفدرالية

مؤتمر جروس: افتقدنا الالتزام ولدينا أخطاء دفاعية غريبة.. لم نستغل التقدم بسبب عشوائية الأداء

وزير الرياضة: تذاكر إلكترونية لكأس الأمم.. ولا مجال للحديث عن إلغاء الدوري

تقرير: ميسي يستجيب للعلاج.. وحظوظ قوية لمشاركته في الكلاسيكو

في إنجلترا أرسنال مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – ريال مدريد (0) - (0) \ألافيس 5 دقيقة | أوروبا
في مباراة باللون الأحمر.. أحد يفوز على الاتفاق في غياب مؤمن وجمعة ومشاركة السيد 16 دقيقة | المحترفون
إيمري يعترف: سيتي متفوق علينا.. لدينا مجموعة من الشباب يمكنهم التحسن مع الوقت 17 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – تأثير ميهالوفيتش.. بعد غياب 134 يوما.. بولونيا يعود للانتصارات على حساب إنتر 26 دقيقة | أوروبا
قبل مواجهتهما.. مدرب النجوم: الزمالك خسر أمام جور ماهيا بالصدفة 31 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: هذا سبب غضبي أمام أرسنال.. وأفضل أن أكون مضغوطا من مركز ليفربول 37 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك