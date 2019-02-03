أجويرو: هدفي الثالث كان باليد في أرسنال.. والأهم هو مواصلة القتال

تحدث سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي عقب قيادته لفريقه للانتصار أمام أرسنال، مشيرا إلى "الأهم هو الانتصار".

مانشستر سيتي انتصر بثلاثية مقابل هدف على حساب أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو تكفل وحيدا بهز شباك أرسنال 3 مرات ليقود سيتي للانتصار.

وقال أجويرو: "كان من المهم للغاية أن ننتصر اليوم. في المباراة الماضية سجلت مبكرا ولكننا خسرنا، واليوم لم يحدث ذلك وأنا سعيد للغاية للانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة عن هدفه الثالث" في البداية اعتقدت بأن الكرة اصطدمت في صدري ولكن بعدما شاهدت اللقطة من جديد اتضح الأمر".

وأوضح "سجلت الهدف الثالث باليد. وهو ما رأيته عندما شاهدت اللقطة من جديد".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا سعيد بالتسجيل ولكن الأهم دائما هو الانتصار. من المهم للغاية أن نقاتل في كل مباراة مقبلة".

وعاد سيتي من جديد لطريق الانتصارات بعدما تعثر أمام نيوكاسل الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ووصل سيتي للنقطة 59 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ 61 نقطة والذي يستعد لمواجهة وست هام مساء يوم الاثنين.

بينما تجمد أرسنال عند النقطة 47 ليتراجع للمركز السادس.































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