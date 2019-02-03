شاهد – إصابة قوية لـ حسين السيد بعد لقطة "دهس" من لاعب أحد

الأحد، 03 فبراير 2019 - 20:05

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق - أحد

تعرض محترفنا المصري حسين السيد لإصابة قوية خلال مشاركته من فريقه الاتفاق أمام أحد.

الاتفاق يواجه أحد في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

حسين السيد يلعب أساسيا مع الاتفاق، بينما يجلس مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء أحد ويغيب أحمد جمعة عن قائمة فريقه.

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وفي الدقيقة 32 تعرض حسين السيد لدهس من محمد مجرشي مهاجم أحد.

حكم المباراة توجه لتقنية الفيديو VAR قبل أن يعود لمحمد مجرشي ويشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

وتدخل الجهاز الطبي لـ الاتفاق لعلاج حسين السيد والذي عاد وشارك في المباراة من جديد.

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في المحترفين حسين السيد الاتفاق

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