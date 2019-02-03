شاهد – إصابة قوية لـ حسين السيد بعد لقطة "دهس" من لاعب أحد

تعرض محترفنا المصري حسين السيد لإصابة قوية خلال مشاركته من فريقه الاتفاق أمام أحد.

الاتفاق يواجه أحد في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

حسين السيد يلعب أساسيا مع الاتفاق، بينما يجلس مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء أحد ويغيب أحمد جمعة عن قائمة فريقه.

وفي الدقيقة 32 تعرض حسين السيد لدهس من محمد مجرشي مهاجم أحد.

حكم المباراة توجه لتقنية الفيديو VAR قبل أن يعود لمحمد مجرشي ويشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

وتدخل الجهاز الطبي لـ الاتفاق لعلاج حسين السيد والذي عاد وشارك في المباراة من جديد.

بعد الرجوع الى تقنية الـ VAR حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء على محمد مجرشي بعد التدخل على السيد ⁧#احد_الاتفاق⁩ ⁧#دوري_بلس pic.twitter.com/EwMyl9n9vZ — دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2019

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