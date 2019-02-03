بالفيديو – بيتيس يُسقط أتليتكو ويقدم هدية خاصة لـ برشلونة وريال مدريد

الأحد، 03 فبراير 2019 - 19:33

كتب : FilGoal

موراتا - جريزمان - أتليتكو مدريد - ريال بيتيس

انتصر ريال بيتيس على ضيفه أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

هدف فوز بيتيس الوحيد جاء عن طريق سيرخيو كاناليس من علامة الجزاء في الدقيقة 65.

وفشلت محاولات أتليتكو مدريد في تعديل النتيجة، لينتصر بيتيس للمرة التاسعة هذا الموسم.

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وظهر الوافد الجديد ألفارو موراتا لأول مرة مع أتليتكو بعدما انضم للأخير قادما من تشيلسي.

بيتيس قدم هدية لـ برشلونة متصدر الدوري، بعدما أوقف رصيد الوصيف أتليتكو عند النقطة 44.

الفارق بين برشلونة وأتليتكو مدريد أصبح 6 نقاط للفريق الكتالوني.

وتقلص الفارق بين الثالث ريال مدريد والثاني أتليتكو، لـ 5 نقاط.

وفي حالة فوز ريال مدريد على ألافيس مساء اليوم الأحد، سيصل الفريق الملكي للنقطة 42 ليقلص الفارق مع الثاني أتليتكو لنقطتين.

وتعد خسارة أتليتكو هي الثانية للفريق هذا الموسم والأولى منذ شهر سبتمبر 2018 عندما خسر الفريق أمام سيتا فيجو

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