مران الأهلي – صالح يشتكي من الإجهاد.. وفقرة خاصة لـ صلاح محسن وحمودي لإنهاء الهجمات

اشتكى صالح جمعة من حال إجهاد عضلي واكتفى بأداء جلسة في صالة الجيم على هامش مران الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

صالح اشتكى من إجهاد عضلي وأداء جلسة في الجيم ومن المنتظر أن يخضع لفحص طبي يوم الاثنين لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وشارك الثلاثي حمدي فتحي وإسلام محارب وعلي لطفي في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي.

وتعافى الثلاثي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا. محارب اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وعلي لطفي بكدمة في الكتف، بينما اشتكى حمدي فتحي من إصابة في العضلة الضامة.

وحرص مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي على عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل مران يوم الأحد.

وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالانتصار على سيمبا التنزاني بخماسية مقابل لا شيء، إلى جانب تجهيز لاعبي الأهلي "فنيا ونفسيا" قبل مواجهة إنبي، حسبما أشار الموقع الرسمي للنادي.

وخاضت المجموعة الأساسية التي شاركت أمام سيمبا، مرانا استشفائيا تحت قيادة إليخاندرو مخطط الأحمال.

كما خاض الثلاثي رمضان صبحي وياسر إبراهيم ووليد أزارو تدريبات تأهيلية اليوم الأحد.

واشتمل المران تدريبات بدنية بالكرة، وذلك ضمن برنامجهم التأهيلي لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

أزارو اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني رمضان صبحي من إصابة في منشأ العضلة الأمامية، ويعاني ياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة.

وخصص لاسارتي فقرة تدريبية خاصة للثنائي صلاح محسن وأحمد حمودي لإنهاء الهجمات على المرمى.

وتولى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني تدريبات الثنائي عقب المران.

وعلى جانب آخر، أدى مروان محسن مرانا تأهيليا منفردا تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وأدى مروان جلسة في الجيم، ثم خاص تدريبات قوية ضمن برنامجه التأهيلي.

خالد محمود طبيب الأهلي حرص على عقد جلسة مع مروان محسن لمتابعة أداء برنامجه التأهيلي للاطمئنان على حالته.

اقرأ أيضا

بالفيديو - الزمالك يفرط في تقدمه ويخسر أمام جور ماهيا برباعية في افتتاح مجموعات الكونفدرالية

مؤتمر جروس: افتقدنا الالتزام ولدينا أخطاء دفاعية غريبة.. لم نستغل التقدم بسبب عشوائية الأداء

وزير الرياضة: تذاكر إلكترونية لكأس الأمم.. ولا مجال للحديث عن إلغاء الدوري

تقرير: ميسي يستجيب للعلاج.. وحظوظ قوية لمشاركته في الكلاسيكو