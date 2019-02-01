مران الأهلي - سعد سمير يشارك بشكل طبيعي.. ورمضان يواصل التأهيل

ربما بات سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزا للمشاركة في لقاء سيمبا التنزاني.

الأهلي يواجه سيمبا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت على ملعب برج العرب.

وفي مران الفريق الأول صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، شارك سعد سمير بشكل طبيعي في تدريبات الكرة بعدما حامت الشكوك حول قدرته على اللحاق باللقاء.

سمير تعرض لإصابة في كاحل القدم، ليعلن الأهلي خضوعه للفحوصات الطبية لتحديد مدى جاهزيته، ويبدو أن صاحب الـ29 عاما جاهزا للمشاركة أمام سيمبا.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين والجهاز الفني لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة.

وتحدث لاسارتي مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا التنزاني، وكذلك أوضح لاسارتي للاعبين ونقاط القوة والضعف في الفريق التنزاني .

وأدى إسلام محارب لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا وتأهيليا منفردا.

وخاض لاعب وسط الفريق جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» قبل أن يؤدي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني محارب من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويغيب بسببه عن مباراة فريقه غدا أمام سيمبا التنزاني.

أما ياسر إبراهيم فأدى برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق، وشارك إبراهيم في فقرة التدريبات البدنية مع اللاعبين قبل أن ينتظم في البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

ويعاني إبراهيم من شد في العضلة الضامة والعضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية ويغيب بسبب عن مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.

وانتظم حمدي فتحي في التدريبات الجماعية للفريق، وكان قد أدى برنامجا بدنيا وفنيا خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

رمضان صبحي وصالح جمعة، لاعبا الفريق واصلا أداء برنامجهما التأهيلي صباح اليوم على هامش المران الجماعي للفريق.

ويشكو رمضان صبحي من شد في العضلة الأمامية، بينما يعاني صالح جمعة من شد في العضلتين الأمامية والضامة.

وقاد سباستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى شارك بها ثنائي الفريق عمرو جمال وباسم علي.

ويختتم الأهلي استعداداته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل تنزانيا.

مارتن لاسارتي، عقد جلسة فنية مع ثنائي الفريق رمضان صبحي وأحمد الشيخ على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد المران الصباحي انفراد لاسارتي برمضان صبحي؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية قبل أن ينفرد المدير الفني بأحمد الشيخ في جلسة فنية مطولة.

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